O Google anuncia, na manhã desta quarta-feira, 15, uma série de iniciativas de apoio para jornais e jornalistas em meio à pandemia do coronavírus. O principal lançamento é o Fundo de Auxílio Emergencial ao Jornalismo: avaliado na casa de “milhares de dólares”, ele servirá para auxiliar pequenos e médios veículos de todo o mundo, com foco especial em empresas que cobrem noticiário local.

“O noticiário local é um recurso fundamental para que pessoas e comunidades se mantenham conectadas. No momento atual, ele desempenha um papel ainda mais importante”, destacou Richard Gringas, vice-presidente de notícias do Google, em texto ao anunciar as medidas.

Tiago Queiroz/Estadão Richard Gingras, diretor do Google News: ‘a busca só é útil para o usuário se ele acha bom conteúdo’

Segundo ele, os valores vão de “alguns milhares de dólares para redações pequenas a dezenas de milhares para organizações de maior porte” e devem variar de acordo com a região. Veículos interessados podem se inscrever para receber recursos no site da empresa, até o próximo dia 30 de abril.

A empresa anunciou ainda a doação de US$ 1 milhão para o International Center for Journalists (ICFJ), que planeja oferecer recursos de apoio imediato a repórteres de todo o mundo, em especial àqueles que estão na linha de frente das reportagens sobre a covid-19, bem como para o Dart Center for Journalism and Trauma da Columbia Journalism School, que está ajudando jornalistas expostos a situações traumáticas durante esta crise.

“Acreditamos que temos a responsabilidade de fazer o que estiver ao nosso alcance para aliviar a pressão financeira imposta às redações. Continuaremos buscando novas maneiras de ajudar, com novos anúncios que serão feitos em breve”, declarou ainda o executivo.