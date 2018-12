Google O acervo digital do Museu Nacional pode ser acessado gratuitamente no site do Google Arts & Culture

O Museu Nacional do Rio de Janeiro e o Google Arts & Culture, que oferece exposições digitais, lançaram nesta quinta-feira, 13, uma plataforma que permite o usuário fazer um passeio virtual dentro do museu. As imagens foram captadas em 2017 , um ano antes do incêndio que destruiu parte das instalações, por uma ferramenta do Google chamada Museum View.

O recurso mostra imagens de 164 peças que foram atingidas pela tragédia, como o crânio de Luzia - o esqueleto mais antigo já encontrado nas Américas - e a réplica de Titanossauro. Além de informações das peças, a plataforma disponibiliza uma viagem de 360º pelas salas do prédio com a ajuda de um guia virtual com narração em português, inglês ou espanhol.

A iniciativa conta com o apoio da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e do Ministério da Educação. O recurso pode ser acessado gratuitamente no site do Google Arts & Culture.

Desde 2016 o Museu Nacional tem parceria com o Google Arts & Culture para organizar e catalogar o seu acervo em uma plataforma digital. Outras instituições culturais usam a ferramenta, entre elas o MASP (São Paulo), Museu do Amanhã (Rio de Janeiro), Pinacoteca de São Paulo, MAM-Rio e o Theatro Municipal do Rio de Janeiro.