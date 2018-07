Google lança plataforma Hire, desenvolvida para empresas em busca de candidatos

O Google colocou no ar nesta terça-feira, 18, o seu portal de empregos, chamado de Hire. Anunciada durante o evento para desenvolvedores, o Google I/O, a nova plataforma foi pensada e desenvolvida pela companhia para ajudar pequenas e médias empresas a contratarem funcionários. Inicialmente, o serviço está disponível somente nos Estados Unidos.

De acordo com a publicação do Google, o Hire é totalmente integrado ao G Suite, então o empregador pode se conectar ao Google Docs, Gmail e Calendar. Com um design simplificado, a plataforma permite centralizar todas as informações sobre os possíveis candidatos em um local só, anexando inclusive conversas de e-mail.

A companhia informou que só vai utilizar as informações cedidas voluntariamente pelos candidatos aos empregadores, mas não disse se vai indicar usar os dados para oferecer vagas similares para quem está procurando emprego. O Google testou a plataforma por um ano antes de lançar a versão final.

Em junho, a empresa lançou uma ferramenta para quem busca emprego, integrada ao buscador. O serviço está disponível também somente nos Estados Unidos.