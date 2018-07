O Google anunciou nesta segunda-feira, 8, a versão em português para seu teclado inteligente para iPhones, o Gboard. O teclado permite que as pessoas pesquisem e enviem informações, GIFs, imagens e emojis para as suas conversas sem precisar sair do aplicativo que estão usando.

O diferencial do Gboard para outros teclados — inclusive o da Apple — é que ele permite realizar uma série de atividades sem precisar sair dos aplicativos de conversas, como WhatsApp e Messenger. Por exemplo: se o usuário estiver marcando de ir em algum local com um amigo por meio do Messenger e não souber o endereço, não é preciso sair do app para achar a informação.

Basta pesquisar o endereço — ou, ainda, horário de funcionamento e opiniões de usuários, por exemplo — e enviar a informação para o amigo diretamente do teclado. Além de pesquisa de informações, é possível fazer pesquisa por imagens, GIFs e emojis. Para achar um emoji, por exemplo, só é preciso descrever a figura para achar o que estava procurando. Procure por "dançarino", por exemplo, para achar o emoji de uma pessoa dançando.

O Gboard já está disponível, para o sistema operacional iOS, e funciona em todos aplicativos de mensagem, e-mails e também no YouTube.