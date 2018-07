Benoit Tessier/Reuteres Google cria 'passeio' dentro de 11 parques da Disney

Sem dinheiro para ir para Disney? Agora é possível visitar 11 dos parques temáticos mais famosos do mundo sem sair de casa. O Google anunciou nesta terça-feira, 6, que as imagens das principais atrações do parque estão disponíveis gratuitamente para quem quiser acessar.

O projeto, chamado Disney Street View, traz imagens que se assemelham as buscas das ruas que aparecem no Google Maps. Assim, o usuário consegue caminhar pelos parques, mas não pode “entrar” nos brinquedos.

Outro problema é que as imagens foram feitas com o parque funcionando, então mesmo pela versão do Google é impossível fugir das tradicionais filas da Disney.

Quem quiser testar o novo recuso está disponível os parques: Mickey Mouse Clubhouse, Pandora the world of Avatar, Epcot, Epcot Marocco, Magic Kingdom, Disney Springs, California Adventures, Guardians of the Galaxy, Mickey and Minnie’s houses, Disney Hollywood Studios e Disney’s Typhoon Lagoon water park.