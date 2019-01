Android Police Os radares de velocidade serão identificados por círculos laranja, com câmeras brancas desenhadas dentro, como na imagem acima

Sempre fica na dúvida onde tem aquele radar? Não sabe exatamente qual o limite de velocidade nas ruas que você mais anda? O Google vai te dar uma mãozinha: o Google Maps agora vai informar aos motoristas onde estão radares de velocidade das vias, servindo como navegador dos condutores.

Os radares de velocidade serão identificados por círculos laranja, com câmeras brancas desenhadas dentro. Haverá ainda avisos sonoros, divulgou o site AndroidPolice, especializado no sistema operacional do Google.

De acordo com a publicação, os avisos chegarão na próxima atualização do Google Maps para iOS e Android – ainda não há previsão de quando estarão disponíveis nas versões desktop da plataforma.

Os alertas foram lançados pela empresa nos EUA, Reino Unido, Austrália, Rússia, Brasil, México, Canadá, Índia e Indonésia. Anteriormente, as funções só estavam disponíveis no Rio de Janeiro e na região de São Francisco, na Califórnia.

Além disso, o Google Maps também ganhou avisos de limite de velocidade nas vias – mas esses alertas só estarão disponíveis nos EUA, no Reino Unido e na Dinamarca.