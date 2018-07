Google/Divulgação Usuários de Android e iOS podem agora salvar o lugar em que estacionaram.

O Google Maps liberou uma atualização nesta quarta-feira, 26, que vai ajudar os usuários a lembrarem de onde estacionaram os carros. Ao estacionar, a pessoa pode clicar em um ícone para adicionar a localização no mapa. A novidade já está disponível para smartphones com sistemas operacionais Android e iOS.

No Android, é possível melhorar a marcação. Ao selecionar a opção “Salvar local de estacionamento” uma marcação é feita no mapa. Ao clicar nesse ícone com o local do carro, um painel será aberto e o usuário pode adicionar outras informações, como o andar do estacionamento ou tempo em que é permitido permanecer parado no local. O aplicativo ainda cria um lembrete 15 minutos antes do tempo expirar.

Para iOS, a função é similar. Para salvar a localização, basta clicar no ponto azul e depois em “definir como local de estacionamento” para adicioná-lo no mapa. Ao clicar na marcação, é possível compartilhar o lugar com amigos e ver fotos da área.

Novidades. Neste mês, o Google também trouxe atualizaçõs para o Google Earth. A nova versão do aplicativo permite que os usuários naveguem por países sendo "guiados" por convidados da companhia, como a BBC e os Mupets. Já na aba “This is Home”, o usuário poderá explorar o interior de casas de pessoas comuns ao redor do mundo.