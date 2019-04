Giovanna Wolf/Estadão No jogo do Google, a cobra na verdade é um trem, que tem que pegar os passageiros no mapa

O Google liberou uma versão do clássico jogo da cobrinha no aplicativo Maps nesta segunda-feira, 1, em comemoração ao Dia da Mentira, data marcada por brincadeiras.

No jogo do Google, a cobra na verdade é um trem, que tem que pegar os passageiros no mapa. O jogo da cobrinha ficará disponível no aplicativo até o final dessa semana.

Para jogar, basta abrir o aplicativo do Maps. Também é possível acessar pelo desktop, em um site chamado Snake Google Maps, desenvolvido especialmente para o jogo.