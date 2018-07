REPRODUÇÃO

Um novo recurso acaba de chegar ao Google Maps do Rio de Janeiro e pretende facilitar a vida — e diminuir o tempo gasto — dos usuários de transporte público. A partir desta segunda-feira, 11, o serviço de mapas do Google passou a mostrar os horários dos ônibus em tempo real. A novidade, que funcionava apenas em São Paulo, vale para a capital fluminense e outras 15 cidades da região metropolitana do Rio.

Segundo o Google, o novo recurso do Maps utiliza os dados de localização de ônibus da Prefeitura da cidade. Assim, ele consegue obter dados precisos das mais de 1,3 mil linhas de ônibus da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Além de atender toda a população local, a preocupação do Google é orientar as dezenas de milhares turistas que podem desembarcar para as Olimpíadas de 2016.

O sistema funcionará no Rio de Janeiro e em outras 15 cidades da região metropolitana: São Gonçalo, Belford Roxo, Guapimirim, Duque de Caxias, Itaboraí, Japeri, Magé, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São João de Meriti, Seropédica, Tanguá e Mesquita.

O sistema de horários de ônibus em tempo real já funciona em São Paulo há seis meses e esta é a primeira expansão do serviço para além do estado paulista.

Para acessar o recurso, os cariocas precisam apenas entrar no Google Maps, tocar no ícone de um ponto de ônibus e consultar as linhas que passam no local em que você está. Ao lado de cada linha é possível ver quantos minutos faltam para que o próximo veículo da linha passe por ali.