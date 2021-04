Regis Duvignau/Reuters Quase 2 mil postos de vacinação já estão disponíveis na ferramenta, que utiliza informações fornecidas por secretarias de saúde

Para ajudar a encontrar pontos de vacinação contra a covid-19, o Google disponibilizou em suas buscas um mecanismo que mostra onde e como chegar aos postos de saúde em 30 cidades brasileiras. A partir desta sexta-feira, 30, basta procurar no buscador por "vacina covid" ou "vacina covid perto de mim" para saber informações como nome do local de vacinação, endereço, telefone e como chegar — a ferramenta é integrada ao Google Maps.

No momento, quase 2 mil postos de vacinação já estão disponíveis na ferramenta, que utiliza informações fornecidas por secretarias de saúde e, por enquanto, não deve se utilizar do recurso "tempo real". Ou seja, é sempre bom checar também com o local de vacinação se ainda há doses disponíveis e se ainda é possível receber a dose.

As informações, porém, serão atualizadas conforme as secretarias de saúde tenham novos dados: novas cidades, novos postos e informações como horário de funcionamento e telefones especiais. O Google não revelou quais são as 30 cidades que vão receber o recurso.

Nesta quinta-feira, 29, o Brasil chegou a marca de 400 mil mortos pela covid-19, com cerca de 31 milhões de pessoas vacinadas até o momento, segundo o consórcio de veículos de imprensa.