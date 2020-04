Pixabay Google suspendeu brincadeiras de Primeiro de Abril

No dia 1º de abril, conhecido como Dia da Mentira, muitas empresas costumam publicar piadas e notícias falsas para comemorar a data e brincar com seus clientes. Uma das empresas mais conhecidas pelas brincadeiras de Primeiro de Abril, o Google, cancelou todas as piadas programadas para esse ano. Com a ação, a gigante da tecnologia quer combater a disseminação de fake news sobre o novo coronavírus.

A informação foi encontrada em um e-mail interno da empresa divulgado pela Business Insider. Na mensagem, a responsável pelo departamento de marketing da empresa, Lorraine Twohill, explica que o Google não participará das brincadeiras de Dia da Mentira “por respeito aos que lutam contra a pandemia de covid-19.”

Twohill também pede que quaisquer brincadeiras internas que possam estar planejadas, até mesmo pequenas piadas dentro das equipes, sejam evitadas, tanto internamente quanto externamente. “O nosso maior objetivo agora é ajudar as pessoas, então guardemos as brincadeiras para o próximo abril, que será sem dúvida muito mais positivo que este”, afirma na mensagem.

Google e o Primeiro de Abril nos últimos anos

Ao longo dos anos, o Google tem aprimorado cada vez mais suas piadas de Primeiro de Abril, anunciando novas ferramentas para os seus produtos e aplicativos, assim como novos produtos fictícios.

A empresa segue essa tradição desde seus primórdios, com brincadeiras datadas desde 2000. Nos últimos anos, porém, cada vez mais filiais do Google pelo mundo têm participado das comemorações do Dia da Mentira e as piadas e notícias falsas ficaram mais sofisticadas.

Um dos grandes exemplos disso foi o Google Nose, apresentado em abril de 2013. Na ocasião, a empresa prometia uma ferramenta no seu site e aplicativo de busca que permitisse pesquisar cheiros. O vídeo de anúncio falso foi tão bem feito que até uma explicação pseudocientífica foi colocada para como os cheiros seriam simulados pelos dispositivos.

Em 2015, o Google divulgou, nos EUA, um vídeo de uma caixa de correio inteligente, que separaria os envelopes por assunto em pastas, como em um e-mail. Em 2016, a empresa aproveitou a onda de popularidade dos drones e entrega automática para introduzir, no Primeiro de Abril, os paraquedas de entrega. Outros aplicativos também já receberam brincadeiras, como o Google Maps, que foi transformado em um grande Jogo da Cobrinha, e o Gmail, que homenageou o jogo Space Invaders, ambos em 2019.

O Google, porém, também já foi criticado por algumas brincadeiras de Primeiro de Abril, como em 2016, quando vários usuários do Gmail reclamaram da nova ferramenta que enviava um gif de um Minion, do filme Meu Malvado Favorito, largando um microfone junto com o e-mail.