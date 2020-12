Issei Kato/Reuters Apps e games escolhidos como melhores do ano foram divulgados nesta terça-feira, 1

O Google Play, loja de aplicativos dos celulares com sistema operacional Android, anunciou nesta terça-feira, 1, os games e aplicativos eleitos como os melhores do ano por um painel de especialistas do Google, além do vencedor do Prêmio Voto Popular, que contou com votos exclusivos para o Brasil.

Em ano de pandemia, o vencedor na categoria de melhor aplicativo foi o Loóna: Bedtime Calm & Relax, app que reúne técnicas e dicas para ajudar o usuário a ter uma noite de sono melhor. Entre os apps mais divertidos ficaram o Disney+ e o Dolby On: Record Audio & Music, e na categoria de melhores ajudantes diários o vencedor foi o Olivia, assistente financeira com inteligência artificial.

Nos games, o escolhido foi o Genshin Impact, um RPG de ação em que o jogador precisa percorrer um continente fictício em busca de personagens. Também foram eleitos outros jogos, como o Brawlhalla, na categoria dos mais competitivos, o The White Door na categoria de jogos indie e o Mana Monsters: Free Epic Match 3 Game, nos jogos casuais.

O Prêmio Voto Popular deu o título de 2020 para o Resso, de música, como melhor aplicativo e Dream League Soccer 2020 como o melhor jogo no Brasil.

Confira os escolhidos como melhores Apps e Games de 2020 da Google Play:

O melhor app

Loóna: Bedtime Calm & Relax

Os mais divertidos

Disney+

Dolby On: Record Audio & Music

CapCut

Reface

Os melhores para auto-aperfeiçoamento

Cabeceira

Centr, by Chris Hemsworth

Positiv

Speekoo

Os melhores ajudantes diários

Olivia

Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint & More

Grid Diary - Journal, Planner

ZOOM Cloud Meetings

Os melhores tesouros escondidos

Loóna: Bedtime Calm & Relax

O Meu Banco

Peixe 30

Tayasui Sketches

O melhor jogo

Genshin Impact

Os jogos mais competitivos

Brawlhalla

Gwent: The Witcher Card Game

The Seven Deadly Sins: Grand Cross

Legends of Runeterra

Os jogos mais inovadores

Ord.

Genshin Impact

Sandship: Crafting Factory

The Gardens Between

Very Little Nightmares

Os melhores jogos indie

The White Door

inbento

GRIS

Cookies Must Die

Sky: Children of the Light

Os melhores jogos casuais

Mana Monsters: Free Epic Match 3 Game

EverMerge

Disney Frozen Adventures: Customize the Kingdom

SpongeBob: Krusty Cook-Off

Harry Potter: Puzzles & Spells

Prêmio Voto Popular

Jogo: Dream League Soccer 2020

Aplicativo: Resso