O Google Play Música – serviço de streaming de música do Google – lançou nesta terça-feira, 16, um novo plano de assinatura para seus usuários. Chamado de Plano Familiar, ele permite que até seis pessoas dividam uma conta do serviço, pagando R$ 22,90 por mês. “O lançamento faz parte do esforço recente do Google de se adequar cada vez mais às famílias”, explica Ady Harley, diretor de parcerias do Google Play Música para a América Latina, em entrevista ao Estado.

Disponível em seis países até o momento – EUA, Canadá, França, Alemanha, Austrália e Reino Unido –, o Plano Familiar tem um desconto considerável com relação à assinatura única do Google Play, que custa R$ 14,90 por mês. “Priorizamos a implementação no Brasil, que é um dos mercados mais importantes do Google Play hoje”, diz Harley, sem revelar o número de usuários do serviço no País.

O serviço, porém, não é o primeiro a fazer isso no País. O Spotify, por exemplo, lançou o último mês de agosto, com preços que variam de acordo com o número de subcontas – de R$ 22,35 para duas pessoas até R$ 44,90, para cinco pessoas. Hoje desativado, o Rdio também possuía um plano familiar, com pagamento mínimo de R$ 22,45 para duas pessoas – cada usuário adicional custava R$ 7,50.

Como funciona. Todo Plano Familiar do Google Play Música precisa de um “gestor” da conta – que será responsável por atividades como gerenciar o cartão de crédito cadastrado e os usuários que podem usufruir das atividades do Play Música.

Mesmo fazendo parte do grupo familiar, cada membro da família tem ainda Contas Google, listas de reprodução, bibliotecas e conteúdo offline separados. E os conteúdos carregados pelos membros da família não são partilhados entre os demais.