O Google está investindo milhares de dólares em filmes e programas em realidade virtual como parte dos esforços para reunir conteúdos para seu novo serviço Daydream, uma plataforma de realidade virtual da empresa que foi anunciada durante a Google I/O deste ano. As informações, divulgadas por fontes ouvidas pela Bloomberg nesta quarta-feira, 24, indicam que a empresa deverá lançar o serviço nas próxima semanas numa tentativa de alavancar a tecnologia em todo o mundo.

O objetivo do Google, para a estreia do Daydream, é promover projetos em realidade virtual no serviço de streaming Hulu, que é o principal rival do Netflix nos Estados Unidos. Além disso, a empresa estaria fazendo o financiamento de vídeos em 360 graus de estrelas do YouTube, como os gêmeos Dolan e Justine Ezarik, e fechando parcerias com produtores de games e ligas esportivas.

A empresa espera conseguir reunir apps, curtas-metragens e games para conseguir promover o Daydream, que será uma mistura de loja e serviço de software. Com ele, o Google espera se tornar a principal porta de entrada para a realidade virtual, facilitando a tarefa das pessoas em encontrarem conteúdos com esta tecnologia para assistirem, já que, atualmente, as principais empresas de tecnologia estão investindo apenas em dispositivos para assistir produtos com a tecnologia, como o Oculus Rift e o Samsung VR, e esquecendo a parte do conteúdo.

"O Daydream ajudará que a realidade virtual móvel avance", disse o agente de mídias digitais da United Talent, Oren Rosenbaum, que encabeça a iniciativa de realidade virtual. "A realidade virtual móvel é o que mais fará com que as pessoas coloquem alguma coisa na cabeça".