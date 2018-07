Reuters

Empresa ficou bem atrás na disputa com Facebook por serviços de mensagens

O Google está desenvolvendo um novo aplicativo móvel de mensagens para competir com serviços rivais como o Messenger, do Facebook, informou o jornal Wall Street Journal. O novo serviço vai usar inteligência artificial e softwares que respondem perguntas, conhecidos como chatbots.

O novo aplicativo vai permitir enviar texto a outros contatos ou a um chatbot – um robô de conversa. Para responder às perguntas, o robô leva em conta o conhecimento que tem sobre o usuário e procura outras fontes de informação na internet. Por exemplo, em um primeiro momento a pessoa solicita indicações de restaurantes. O serviço poderia indicar uma churrascaria, mas se, em seguida, a pessoa disser que é vegetariana, o sistema memoriza esta informação e não recomenda mais restaurantes que servem carne.

Provavelmente, a empresa vai permitir que qualquer programador construa seus próprios chatbots para funcionar na plataforma. Tal como os motores de busca direcionam o internauta para páginas mais relevantes, o serviço orientaria os usuários para chatbots específicos.

A equipe envolvida no projeto é liderada pelo vice-presidente de produtos de comunicação, Nick Fox. De acordo com o jornal, em outubro, Fox tentou comprar a 200 Labs, uma startup que desenvolve chatbots, que acabou recusando a oferta. A 200 Labs é reponsável por produzir os chatbots de outro aplicativo de mensagens, o Telegram.

Serviços de mensagens estão entre os aplicativos mais populares do mundo, com mais de dois bilhões de usuários, de acordo com a empresa de pesquisa Portio Research. Mas tanto o Hangouts quanto o Messenger, ambos do Google, encontram-se bem atrás de seus rivais, como o WhatsApp e o Messenger do Facebook e o WeChat, aplicativo de mensagens mais popular na China.

Em geral, usuários adotam este tipo de serviço dependendo da quantidade de pessoas conhecidas que o utilizam. O Google bem que tentou criar este efeito de redes no Hangouts e no Messenger, mas os resultados não ficaram dentro do esperado.

