O Google fez parceria com cientistas e mais de 50 instituições de história natural do mundo para recriar em realidade virtual e em vídeos em 360º como eram os dinossauros e outros animais que habitaram a Terra milhões de anos atrás. A partir desta semana, essas imagens podem ser acessadas por meio do site ou do aplicativo do Google Arts & Culture. Ele reúne mais de 150 histórias interativas narradas por especialistas e cerca de 300 mil fotos e vídeos que trazem informações desde o surgimento do Terra até as transformações do planeta com as mudanças climáticas.

Trata-se de uma das maiores atualizações da plataforma que traz acervos históricos e passeios online pelos principais museus do mundo. Agora, o Google Arts & Culture oferece mais de 30 passeios inéditos com destaque para criação de uma réplica do dragão-marinho jurássico Rhomaleosaurus, que hoje está no Museu de História Natural de Londres; e do Giraffatitan, um dos dinossauros mais altos que já existiu e que pode ser visto no Museu de História Natural de Berlim.

"Nossa ideia era mostrar como essas criaturas realmente pareciam", diz Amit Sood, diretor do Instituto Cultural do Google, em nota publicada no blog da companhia. Para isso, eles recriaram detalhes como curvatura do pescoço e rugas e texturas da pele em computação gráfica. "Trabalhamos com ecologistas, paleontólogos e biólogos, para colocar a pele virtual e carne sobre os esqueletos preservados", comenta Sood.