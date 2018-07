Matt Rourke/AP Google anuncia novos serviços e produtos durante conferência anual de desenvolvedores

O Google anunciou nesta sexta-feira, 18, que irá revelar o nome oficial da nova versão do sistema operacional Android na próxima segunda-feira, 21. Por enquanto conhecido apenas como Android O, a nova versão do software já tem vários candidatos para assumir o posto para o nome oficial do sistema, como Oreo e Ovomaltine.

Pra acompanhar o anúncio, o Google criou um site especial com referência ao Eclipse Solar que deverá acontecer no mesmo dia do anúncio e ser visto dos Estados Unidos. Desta plataforma, também será possível acompanhar o eclipse em tempo real a partir das 15h40 (horário de Brasília).

Na ocasião, o Google também deverá revelar outros dados importantes do sistema operacional, como novos recursos -- ainda que a versão beta esteja funcionando há algum tempo.

Por enquanto, ainda não há uma data de lançamento oficial para o sistema de celulares do Google.