Twitter/@ryo_k1217 Governo japonês quer ajuda de IA para formar casais

O governo japonês planeja intensificar os esforços para conter a queda na taxa de natalidade do país, ajudando a financiar sistemas de inteligência artificial (IA) para formar casais, informou a mídia local nesta segunda-feira, 7.

O número de nascimentos em 2019 caiu 5,8%, para cerca de 865 mil, o menor número anual de todos os tempos: uma queda no número de casamentos e um aumento na idade que as pessoas se casam tiveram um papel importante na queda.

Em um país com uma longa história de pessoas que atuam como cupidos, os governos locais já passaram a usar sistemas de IA para formar pares, mas muitos consideram apenas critérios como renda e idade e só produzem resultados se houver uma correspondência exata.

O mais recente investimento planejado do governo permitirá o acesso a sistemas que unem as pessoas a um parceiro em potencial, mesmo se as opções pessoais de renda ou idade não corresponderem, disse o jornal Yomiuri Shimbun.

Várias prefeituras do Japão já introduziram esses sistemas, que levam em conta os hobbies e valores das pessoas e produzem uma gama mais ampla de resultados, mas podem ser caros.

Saitama, ao norte de Tóquio, gastou 15 milhões de ienes (US$ 144 mil) no ano fiscal encerrado março de 2019, mas viu apenas cerca de 21 pares se casando. Dados do governo mostram que o número de casamentos caiu em 200 mil no Japão de 2000 até o ano passado.

O governo federal garantirá cerca de 60% do custo dos sistemas de IA mais elaborados, dos 2 bilhões de ienes (US$ 19,23 milhões) que está solicitando para combater a queda da taxa de natalidade, acrescentou o jornal.