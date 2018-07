O governo dos Estados Unidos concluiu, no último sábado, 1, seu papel de vigilante formal sobre a internet, entregando a gestão da Internet Assigned Numbers Authority (Iana, na sigla em inglês) para a Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (Icann). A Iana é a autoridade da internet responsável por atribuir nomes de domínios (ou seja, endereços dos sites) e números (endereços IPs) e estava nas mãos do governo americano há anos. A transição, prevista há três décadas e adiada há 18 anos, finalmente aconteceu neste final de semana.

A partir de agora, a Icann supervisionará um grupo multissetorial de 16 representantes de diferentes setores, como engenheiros, acadêmicos, empresários, governos e organizações não-governamentais, que ficará responsável pelas atividades da Iana. Segundo seus defensores, a medida ajudará a manter a segurança e a privacidade da rede ao redor do mundo – políticos conservadores dos Estados Unidos, bem como representantes de governos ditatoriais, manifestaram anteriormente seus interesses em ter papel mais ativo na governança da internet, assumindo influências na governança da internet.

O último esforço dos críticos para bloquear o plano, com um julgamento iniciado por quatro estados norte-americanos, fracassou quando um juiz federal do Texas rejeitou publicar uma prescrição para deter essa transição.

Lawrence Srickling, que lidera a unidade que gerencia essas funções no Departamento do Comércio norte americano (NTIA, na sigla em inglês), emitiu uma declaração no sábado, confirmando a transição da Internet Assigned Numbers Autority. "O contrato das funções do Iana expirou em 1º de outubro de 2016", disse o Srickling.

Stephen Crocker, chefe da Icann e um dos primeiros engenheiros a desenvolver protocolos de Internet, celebrou a conclusão do contrato. "Essa transição estava prevista há 18 anos, com o incansável trabalho da comunidade internacional da Internet, que elaborou um rascunho para uma proposta final para tornar isso realidade", disse ele, em um comunicado.

"Essa comunidade validou o modelo do grupo multidisciplinar para a governança da Internet, que mostra que o modelo de governança está definido com a inclusão de todas as vozes, incluindo os empresários, acadêmicos, técnicos especialistas, sociedade civil, governos e muitos outros, como a melhor maneira de assegurar que a Intenet de amanhã continuará sendo livre, aberta e acessível como a Internet de hoje", acrescentou Crocker.

A Internet Society, um grupo formado pelos fundadores da Web que busca manter o sistema aberto, avaliou que a transição é um passo positivo. "A transição do Iana é uma poderosa ilustração do modelo multidisciplinar e uma afirmação de que o principal para enfrentar desafios da melhor maneira é por meio da transparência e de processos gerenciados em consenso", declarou o grupo em um comunicado.

Para ativistas de internet, a transição é um passo importante para evitar que os EUA tenham um papel central na rede – o que pode ser preocupante considerando, por exemplo, os casos de vigilância em massa revelados pelo informante Edward Snowden.