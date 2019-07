YouTube Larry Sanger deixou a Wikipédia em 2002

Esta quarta-feira, 4, é dia de feriado nos Estados Unidos, pelo aniversário da independência do país. Larry Sanger, cofundador da enciclopédia online Wikipédia, aproveitou a data para convocar uma greve geral contra as redes sociais, para a declaração do que ele chama de “Independência Digital”. O protesto incentiva que as pessoas não postem nas redes sociais até sexta-feira, 5. A informação é do site americano Gizmodo.

Ranger, que é formado em filosofia, critica o modelo de negócio de plataformas como o Facebook, que usam dados de usuários como fonte de receita. Para ele, a estrutura das redes sociais fez com que as pessoas perdessem os direitos de liberdade de expressão, privacidade e segurança.

Entretanto, para resolver o problema, ele não pretende pedir uma regulação antitruste ou uma lei de proteção de dados: a ideia é mobilizar a sociedade para a criação de um sistema descentralizado de redes sociais.

“Temos o direito legal e o moral de controlar nossos próprios dados”, afirmou Ranger, em uma publicação em seu site. Para esse sistema descentralizado, o cofundador da Wikipédia propõe que uma postagem em uma rede social deve aparecer também em vários serviços independentes – como acontece no caso de e-mails, por exemplo, em que você pode enviar uma mensagem pela conta do Yahoo para alguém que usa Gmail. O objetivo é não deixar os bancos de dados nas mãos de apenas uma empresa.

Em 2002, Sanger deixou a Wikipédia. Anos mais tarde, ele criou uma outra enciclopédia online, chamada de Citizendium.