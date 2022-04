REUTERS/Maria Alejandra Cardona Apple Fitness+ terá aulas de coreografias do grupo coreano BTS

A Apple vai adicionar novas coreografias de dança em seu aplicativo Fitness+ — e elas vão contar com uma parceria com o grupo BTS. A nova aba, chamada Artist Spotlight, vai contar com aulas ministradas por professores da plataforma com sucessos da música mundial, como a banda coreana, e participações do grupo ABBA e Queen.

As colaborações que a empresa fez com os artistas foram pensadas para celebrar o dia internacional da dança, comemorado no dia 29 de abril. Os usuários vão aprender coreografias do grupo sensação coreano como “Dynamite”, além de clássicos como “Dancing Queen”.

A partir de 25 de abril será adicionado no Spotlight Dance, o primeiro treino com a banda de K-pop tendo os sucessos Butter, Dynamite, Boy With Luv, DNA e MIC Drop. A partir da data, os professores vão começar a ensinar as danças especiais para os usuários, com novas coreografias durante todo o dia.

Além disso, os assinantes do Apple Music vão poder curtir playlists especiais da série Spotlight, que serão especiais para cada artista do Artist Spotlight.

O Apple Fitness+ também vai adicionar uma nova série de exercícios de dança para os assinantes acessarem na plataforma por tempo indeterminado.