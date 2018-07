Reuters

A HBO – um dos principais canais por assinatura comercializados no País – admitiu ontem que tem planos para lançar o seu serviço de streaming de vídeo HBO Now no Brasil até o final de 2016.

O anúncio foi feito pelo presidente executivo da empresa, Richard Pepler, durante evento para investidores nos Estados Unidos. Além do Brasil, países como Argentina e Espanha foram citados pelo executivo como próximos mercados do serviço.

Presente hoje em nove países – incluindo os EUA –, o HBO Now é um serviço de streaming de vídeo que funciona de forma semelhante ao Netflix, com conteúdos originais da emissora como as séries Game of Thrones e Girls, além de filmes e documentários especiais. No evento, Richard Pepler comentou que diretores de Hollywood como Steven Sodbergh (de Onze Homens e Um Segredo) e Spike Lee (deFaça a Coisa Certa) já ofereceram projetos exclusivos para o HBO Now.

Hoje, os brasileiros têm acesso apenas ao HBO Go – serviço de vídeo por demanda exclusivo para assinantes dos pacotes de TV que incluem os canais da empresa.

A HBO não anunciou a data nem o preço previsto para o serviço no Brasil – nos EUA, a assinatura mensal do HBO Now custa US$ 14,90.