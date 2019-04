Reprodução Versão original de "Tchubaruba", que apareceu primeiro no MySpace, foi recuperada

No último dia 18 de março, o MySpace, principal rede social dos EUA até 2009, confirmou que numa troca desastrada de servidores deletou 50 milhões de músicas de cerca de 14 milhões de artistas carregadas entre 2003 e 2015. Era o fim de um período importante da internet, já que o MySpace fez fama principalmente por permitir que artistas independentes hospedassem seus trabalhos. Uma fração desse acervo, porém, foi salva por um grupo de pesquisadores de identidade não revelada.

Cerca de 500 mil canções, equivalentes a 1,3 TB, carregadas no site entre 2008 e 2010 foram baixadas pelos pesquisadores, que estudavam redes de música no período. Ao ficarem sabendo da perda dos arquivos originais, os pesquisadores entraram em contato com o Internet Archive, que disponibilizou a sonzeira por meio de uma interface que presta homenagem ao visual original do tocador de músicas do MySpace.

Diversos artistas iniciantes na década passada arranharam os primeiros acordes na rede social - Mallu Magalhães é um dos maiores exemplos do cancioneiro nacional. A boa nova é que a versão original de "Tchubaruba" foi recuperada pelos pesquisadores.

O MySpace foi comprado em 2005 pela NewsCorp por US$ 580 milhões e vendido seis anos depois por apenas US$ 35 milhões para a Specific Media. Desde então, o site vinha definhando até revelar que perdeu parte da memória da internet da década passada.