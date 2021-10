Jason Lee/Reuters Se você tem um dispositivo Apple e deseja não ter que pagar por armazenamento, existem outras opções gratuitas que ajudarão a liberar espaço no seu aparelho

A princípio, os 5 GB oferecidos pelo iCloud, serviço de armazenamento em nuvem dos aparelhos Apple, podem parecer muita coisa. No entanto, conforme utiliza o dispositivo, principalmente se ele não tem tanta memória, o usuário precisa escolher entre liberar a espaço apagando itens ou fazer o upgrade para o iCloud+, o serviço pago de armazenamento em nuvem.

A assinatura premium oferece mais espaço para fotos, vídeos e backups, além de outros recursos adicionais. São três tipos de pacotes: de 50 GB, 200 GB e 2 TB. Todos eles podem ser compartilhados com até cinco familiares. No Brasil, eles custam respectivamente R$ 3,50, R$ 10,90 e R$ 34,90, de acordo com o site da própria Apple.

Porém, se você tem um dispositivo Apple e não quer pagar por armazenamento, existem alternativas que ajudarão a liberar espaço no seu aparelho. Separamos algumas dicas para que podem ajudar no melhor funcionamento do seu dispositivo Apple e te livrar de vez daquela mensagem chata pedindo para liberar espaço.

Gerenciamento de armazenamento

O primeiro passo, caso não deseje pagar por espaço, é fazer um melhor gerenciamento do armazenamento. Quando ele fica lotado, o dispositivo não consegue executar funções como o backup de fotos e vídeos no iCloud - outros aplicativos correm o risco de ficar desatualizados. O serviço de e-mail também fica prejudicado. Com o tempo, a memória cheia impacta até mesmo a velocidade de funcionamento do iMac, iPhone ou iPad, deixando tudo mais lento.

Sempre vale checar quais apps estão tomando mais espaço. Para isso vá a "configurações", "geral" e "armazenamento do iPhone". Lá é possível ver quem está tomando mais espaço e, se necessário, é possível apagá-los completamente.

Redução do backup

Uma das formas de começar é gerenciando o próprio backup. Como no sistema iOS muitos aplicativos são automaticamente incluídos no iCloud, você pode reduzir o tamanho do próprio backup, tirando dele aplicativos que não esteja usando ou apagando os antigos.

Dentro da opção de “gerenciar armazenamentos”, é possível desativar e apagar os backups que deseja de iPhones, iPads e iPods touch. No Mac, a opção fica dentro de “preferências do sistema”, onde estão o ID Apple e o iCloud. Dentro de backups, é só selecionar quais deseja desativar ou remover, clicando em “apagar” depois de escolher as opções. Já no iCloud para Windows, em “armazenamento” está a mesma opção de selecionar os backups da lista.

Apagar fotos

A primeira das possibilidades que se pensa quando se fala em memória cheia, apagar fotos e vídeos não deixa de ser uma solução válida. Se deseja retirá-las do iCloud e ainda quiser manter as lembranças, não deixe de salvar em outro aparelho, como no seu computador.

Para fazer isso, é só buscar as mídias que deseja excluir dentro da própria galeria, selecioná-las e apagar. Se for o caso de não usar o Fotos do iCloud, o rolo da câmera estará incluído no backup. Nesse caso, o caminho é o mesmo do anterior, só que o aplicativo em questão será o item “fotos”.

Arquivos e pastas

Para excluir arquivos e pastas, vá em “arquivos” e clique em “explorar”. Depois de apertar o botão de “mais” (as reticências) e “selecionar”, escolha o que deseja excluir. Vá “acesse locais”, “apagados” e repita o processo.

No processo pelo Mac, a pasta estará dentro de “finder”. Na hora de apagar, é só arrastar os itens até a lixeira para, em seguida, excluir os arquivos dentro dela. No Windows, o procedimento também será realizado dentro do iCloud Drive, assim como no iCloud.com.

Mensagens, e-mails e gravações

Outra forma efetiva de abrir espaço é excluindo mensagens antigas e seus respectivos anexos. Isso acontece porque, ao usar o “mensagens no iCloud”, elas são automaticamente salvas na nuvem.

O mesmo vale para o e-mail. Se você não quiser perder o texto, outra possibilidade é passar para o Mac ou computador, para que assim deixem de ser armazenados no iCloud. Da mesma maneira, as gravações de voz também podem ser excluídas diretamente no dispositivo.

iCloud+

Se essas soluções ainda não forem o suficiente para os seus problemas com armazenamento e, os 5 GB oferecidos, pouco, a Apple tem três pacotes pagos, nos preços de R$ 3,50, R$ 10,90 e R$ 34,90.

A principal diferença está na capacidade de armazenamento, que varia entre 50 GB, 200 GB E 2 TB. Os três planos podem ser compartilhados com até cinco familiares. Ele ainda acompanham retransmissão privada do iCloud (Beta), opção de ocultar e de domínio personalizado no e-mail e compatibilidade de vídeo seguro do HomeKit para até cinco câmeras.

O upgrade pode ser feito dentro do próprio dispositivo. Em iPhones, iPads ou iPods touch, fica dentro de “ajustes”, na opção de “gerenciar armazenamento” ou “armazenamento do iCloud”. A partir daí, selecione “comprar mais espaço” ou “mudar armazenamento” e escolha melhor atenderá suas necessidades.

O iCloud+ também é incluído no Apple One, serviço que acompanha a assinatura da Apple Music, Apple TV+ e Apple Arcade nos planos Individual de e Familiar (compartilhável com até cinco pessoas). O pacote Premier ainda inclui o Apple News+ e o Apple Fitness+ e também pode ser compartilhado com até cinco pessoas.

A capacidade de memória disponível em cada um, respectivamente, é de 50 GB, 200 GB e 2 TB, com valores de R$ 26,50 e R$ 37,90. O Apple Premier estará disponível no Brasil a partir do dia 3 de novembro.