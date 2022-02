Wordle Wordle é um jogo de advinhar palavras em quatro chances

O Wordle, jogo de caça-palavras, virou uma febre na internet recentemente e ganhou muitos jogadores diários - além de “cópias” em outras línguas, como o Termo. Mas, para uma americana, o game foi além da diversão e salvou a sua vida - literalmente.

Segundo a rede de TV CBS, uma idosa, residente de Chicago, foi salva graças ao seu vício no jogo. O canal conta que Denyse Holt é conhecida pela família como uma jogadora assídua, que posta diariamente sua performance no Wordle.

Na semana passada, Denyse deixou de postar os resultados da jogatina diária, o que causou estranheza entre seus parentes, principalmente sua filha mais velha. Logo, ela suspeitou que algo ruim poderia ter acontecido.

A intuição estava correta: naquele dia, a idosa teve sua casa invadida por um homem que a ameaçou com uma tesoura e a manteve refém. No período, o criminoso a forçou a tomar banho de roupa junto dele, além de fazer inúmeras ameaças até tranca-lá no porão da casa.

Com a ausência da jogatina da mãe, a filha Meredith Holt-Caldwell chamou a polícia, que, ao chegar no local, encontrou o invasor sem roupas e com o corpo ensanguentado por conta da janela que quebrou para entrar na casa. Ele não se rendeu e foi imobilizado com uma arma de choque.

Denyse foi resgatada em estado de choque dentro do armário do porão. A idosa afirmou que pensou não ter chance de sair viva da situação.