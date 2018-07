Se você não gosta de esperar na fila dos bancos, um novo serviço pode ser a sua salvação. A startup indiana BookMyChotu lançou um novo app que contrata pessoas para esperar em intermináveis filas de banco. Enquanto isso, o verdadeiro cliente pode fazer outras coisas em lugares nas proximidades.

De acordo com informações divulgadas pela própria startup, o processo de alugar uma pessoa para a fila do banco é simples: basta entrar no app e pedir para que uma pessoa o substitua. Ao final do período de espera, que pode ser de no máximo 8 horas, o cliente paga o valor correspondente — 90 rupias por hora (o equivalente a pouco mais de R$ 4).

A empresa criadora do aplicativo oferecia, anteriormente, auxiliares temporários para pequenas tarefas. No entanto, nas últimas duas semanas, os bancos da Índia estão registrando longas filas após a decisão do governo de retirar de circulação as cédulas de 500 e mil rupias, afetando a troca de moedas.

O serviço está disponível apenas em Nova Délhi e suas cidades satélite.