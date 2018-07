Juarez Quadros já foi ministro das Comunicações no governo FHC

O engenheiro eletricista Juarez Quadros, indicado ao cargo de presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), vai passar por sabatina na Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado na próxima terça-feira, 4. Depois do parecer da comissão, Quadros ainda precisa passar por votação final no Plenário do Senado.

O senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA), que acompanha a indicação, escreveu em seu relatório sobre a indicação que a formação acadêmica e histórico profissional de Quadros o credenciam para exercer o cargo.

Quadros foi indicado à presidência da Anatel depois que João Rezende, que exerceu o cargo até o fim de agosto, optou por renunciar ao cargo. Desde então, a Anatel está sem presidente. A agência reguladora é liderada por Rodrigo Zerbone, que assumiu a vice-presidência da Anatel em agosto, em substituição a Marcelo Bechara.

Polêmica. Ao anunciar sua renúncia à presidência da Anatel, em 10 de agosto, Rezende alegou razões pessoais para deixar o cargo antes do fim do mandato, o que estava previsto para novembro de 2018.

Nos últimos meses, Rezende sofreu um grande desgaste em razão de suas declarações durante a polêmica da franquia de dados na internet fixa – proposta das teles para tentar faturar mais com a banda larga, em momento em que há queda nas receitas com telefonia e SMS.

Rezende chegou a dizer que “a era da internet ilimitada” havia chegado ao fim, mas depois teve de voltar atrás por conta da pressão popular.

Trajetória. Não é a primeira vez que Quadros ocupa uma posição no governo. Ele foi ministro das Comunicações entre abril e dezembro de 2002, no último ano do governo de Fernando Henrique Cardoso. O engenheiro também exerceu o cargo de secretário executivo e secretário de fiscalização e outorgas. Além disso, foi diretor da Telebrás e conselheiro da Telerj, da Telesp e da Embratel.