Dado Ruvic/Reuters As reclamações sobre o Facebook e o Instagram se concentram principalmente no Estado de São Paulo

Na tarde desta quinta-feira, 17, diversos usuários relatam que o Facebook e o Instagram estão fora do ar. De acordo com o site Downdetector, houve um pico de reclamações sobre falhas nas redes sociais por volta das 15h (horário de Brasília).

De acordo com os mapas do Downdetector, as reclamações sobre o Facebook e o Instagram se concentram principalmente no Estado de São Paulo, e também atingem regiões nos Estados Unidos e alguns países da Europa.

O Estadão entrou em contato com o Facebook mas ainda não obteve resposta.

