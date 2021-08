Dado Ruvic/Reuters - 28/3/2018 A expectativa é que a nova figurinha de link possa abrir caminho para um processo mais simplificado de habilitação de quem pode ter o recurso na conta

A ferramenta 'arrasta para cima' dos Stories — aquela em que é possível colocar um link de redirecionamento direto — está com os dias contados no Instagram. A empresa afirmou que, a partir do dia 30 de agosto, o recurso vai deixar de existir para dar lugar a uma espécie de figurinha com a mesma função.

A intenção da empresa é tornar os Stories mais interativos e mais simples, permitindo que os usuários possam compartilhar links com a mesma ferramenta com que compartilham músicas, enquetes e perguntas, a partir da aba de figurinhas.

Além disso, em nota ao Estadão, o Instagram afirmou que com o novo modelo, as pessoas que têm acesso ao recurso podem alocar melhor o link dentro do conteúdo. Outra mudança será a possibilidade dos criadores receberem respostas na publicação — com o link na parte inferior da tela, comentar em um Story era impossível.

A expectativa é que a nova figurinha de link possa abrir caminho para um processo mais simplificado de habilitação de quem pode ter o recurso na conta. Hoje, as contas que possuem o 'arrasta para cima' costumam passar por uma avaliação mais extensa da empresa, que analisa, entre outras coisas, o número de seguidores — geralmente, apenas perfis verificados ou com mais de 10 mil seguidores podem ter a ferramenta.

Com o novo modelo, o Instagram disse que vai avaliar novas formas de expandir a quantidade de contas com acesso à figurinha de link e que a mudança vai ajudar a definir os parâmetros para a inclusão.

Likes no Stories

Outra mudança que pode acontecer no Instagram é a possibilidade de curtir um Story no app. O site especializado em testes beta WaBetaInfo divulgou, nesta semana, que a rede social estaria testando um botão para dar likes nas publicações — como acontece nas lives, um coração que pode ser clicado diversas vezes na transmissão.

Até então, só é possível compartilhar reações nos Stories alheios, com emojis de palmas, carinhas com coração e o famoso 'foguinho' (símbolo universal de flerte na plataforma).

O Instagram confirmou que observou o recurso, mas afirmou que não está testando o botão no app. “Este é apenas um protótipo inicial e não está sendo testado no Instagram", explicou um porta-voz do Facebook ao Estadão.