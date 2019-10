Instagram Exemplos de filtros de cirurgia plástica usados no Instagram

O Instagram deixará de ter filtros de cirurgia plástica em breve. O anúncio foi feito pela Spark AR, plataforma do Facebook que permite a criação de filtros, no último dia 18. De acordo com a empresa, a medida está "reavaliando as políticas vigentes no que diz respeito ao bem-estar". O filtro faz marcações no rosto similares às feitas para procedimentos estéticos, sinalizando quais pontos devem ser reparados.

Nas página da Spake AR Creators no Facebook, as opiniões sobre a retirada dos filtros foram conflitantes. Uma usuária pediu que eles continuem na plataforma. Ela afirmou que está ‘com a auto-estima em ordem’. “É divertido quando seu rosto muda”, defendeu. A usuária também afirmou que as pessoas com tendência a baixa auto-estima têm acesso a muitos outros fatores que afetam a fraqueza. “Muitos outros programas permitem mudar de rosto”, diz.

Os filtros não são criados pela empresa, mas ela disponibiliza as ferramentas para que os próprios usuários possam criá-los. Vários outros filtros relacionados a transformações faciais estão presentes na plataforma. A maioria deles faz alterações como aumento dos lábios, mudanças na estrutura do nariz e no formato dos olhos. Nas últimas semanas, antes mesmo do anúncio, já havia polêmica em relação às transformações faciais promovidas no Instagram. ‘Eu acho simplesmente pavoroso’, tuitou uma usuária no dia 18.

Esse filtro de cirurgia plástica do Instagram que todo mundo usa achando bonito eu acho simplesmente pavoroso — Ellis (@scorpiowsome) October 18, 2019

A maioria das manifestações, porém, não se opôs aos filtros e apontou de forma implícita o que levou o Instagram a apoiar a medida: vários tweets registravam a vontade dos usuários mudarem suas próprias feições. ‘Agora eu já tô marcando pra colocar botox’, brincou um deles.

quem foi que inventou esse filtro de plástica no Instagram, agora eu ja to marcando pra colocar botox — zabela (@zabela_lima) October 9, 2019