Pixabay Instagram adiciona recurso para recomendar publicações no Feed de Notícias dos usuários.

Leia mais

Após algumas semanas de testes, o Instagram começou a liberar na última quarta-feira, 27, um novo recurso para iOS e Android que sugere publicações recomendadas no Feed de Notícias dos usuários. De acordo com a companhia, a nova função vai sugerir fotos e vídeos para as pessoas com base no que tem sido curtido pelos outros usuários que elas seguem.

A nova função, chamada "Recommended for you", aparecerá no meio das publicações de contas seguidas pelo usuário, mas estará sinalizada, para que as pessoas não as confudam com publicações de contas seguidas. De acordo com o jornal TechCrunch, deverão aparecer de três a cinco sugestões por vez e o usuário poderá ocultá-las temporariamente, caso não queira vê-las.

De acordo com um porta voz da companhia, os posts recomendados, no entanto, só vão aparecer para o usuário depois que ele tiver visto todos as publicações de seu próprio Feed de Notícias. Assim, as sugestões não vão substituir as publicações de amigos e conhecidos.

Apesar de o Instagram já ter alguns recursos para recomendar conteúdo para os usuários, como a aba Explore, essa é a primeira vez que as sugestões aparecem no Feed de Notícias dos usuários. Na verdade, essa é primeira grande mudança no Feed da plataforma desde que a empresa optou por trocar ordem cronológica das publicações por uma ordem baseada algoritmos.

No começo do mês, o Instagram anunciou outra atualização para tentar diversificar o conteúdo do Feed de Notícias dos usuários. A partir do começo de dezembro, as pessoas da plataforma podem seguir também hashtags. Com isso, tornou-se possível ver fotos e vídeos com base em temas de interesse.