Instagram/Divulgação Direct agora permite que usuários troquem fotos e vídeos que desaparecem após visualização

O aplicativo de compartilhamento de fotos Instagram anunciou nesta terça-feira, 11, um novo recurso de envio de mensagens efêmeras, similar ao oferecido pelo aplicativo Snapchat. Com o Instagram Direct, os usuários poderão enviar fotos e vídeos que desaparecerão após serem visualizadas pelos amigos.

Ao usar o aplicativo, as pessoas vão encontrar as mensagens efêmeras na mesma aba de conversa privada entre usuários, junto com mensagens de texto e outros conteúdos trocados.

Instagram/Divulgação O novo recurso aparecerá junto com as outras mensagems trocadas pelos usuários

De acordo com o Instagram, esta é somente a primeira de várias mudanças que a empresa planeja para o Direct em 2017. “Já percebemos como é importante aproximar amigos na plataforma por meio de conversas mais pessoais”, informa em comunicado.

Antes da nova ferramenta, o Direct era usado para os usuários enviarem textos, fotos e publicações para um amigo específico ou para um grupo de pessoas. Segundo dados divulgados pelo Instagram, o recurso Direct, que era usado por 300 milhões de pessoas em novembro de 2016, hoje tem 575 milhões de usuários ativos por mês -- no total, o Instagram tem cerca de 600 milhões de usuários.