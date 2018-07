Reprodução O novo aplicativo de mensagens está em testes em 6 países

O Instagram começou a testar nesta quinta-feira, 7, um novo aplicativo de mensagens, chamado de Direct. Na prática, ele foi desenvolvido para substituir a caixa de entrada de mensagens privadas existentes atualmente no aplicativo de fotos e vídeos instantâneos – da mesma forma que o Facebook separou seu aplicativo principal do Facebook Messenger há algum tempo. Por enquanto, o Direct está sendo testado por usuários do Chile, Israel, Itália, Portugal, Turquia e Uruguai.

Durante os testes, ao instalar o novo aplicativo, a caixa de entrada some automaticamente do Instagram e só pode ser acessada no novo app. Isso acontece porque a expectativa da companhia é que o serviço se torne a terceira ferramenta de mensagens do Facebook, junto com o Messenger e o WhatsApp.

Com o app, o Instagram quer separar as experiências de seus usuários em momentos de experiências públicas (que ficaria no aplicativo já consagrado) e pessoais, compartilhado na nova ferramenta.

Aparência. O aplicativo tem apenas três telas e se assemelha ao concorrente Snapchat. No primeiro contato, automaticamente a câmera é acionada, uma tentativa de facilitar e incentivar o compartilhamento de fotos e vídeos. Caso o usuário mova o dedo para a esquerda da câmera, vai encontrar sua tela de perfil, que serve para acessar configurações, mudar contas e navegar por algumas ferramentas do Instagram. E, por fim, à direita está a caixa de entrada de mensagens.

O novo app também permite abrir o Instagram com poucos cliques. Na tela da caixa de entrada terá uma logo do Instagram, que quando clicada abrirá o aplicativo de fotos.

Estratégia. A separação de aplicativos integrados não é novidade nas empresas de Mark Zuckerberg. Em 2014, o Messenger se desmembrou do Facebook e os usuários foram obrigados a abaixar o novo app para manter suas conversas pelo celular.