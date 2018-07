Pxabay/@Webster2703 Rede social ganhou 200 milhões de usuários desde o começo deste ano

O Instagram está testando um novo recurso que vai facilitar a vida de muitos usuários que gostam de saber quem os segue. A função “Follows You”, que já existe no Twitter há um bom tempo, quer permitir que qualquer usuário do Instagram veja um aviso no perfil de outros usuários indicando se aquela pessoa o segue na rede social. Por enquanto, a função aparece somente para alguns usuários da versão do aplicativo para o sistema operacional Android.

Até então, para descobrir se era seguido por um usuário específico, a pessoa precisava ir até a página de seguidores do indivíduo ou folhear toda a sua lista de seguidores. Com a nova função, a mensagem “follows you” fica disponível logo abaixo da biografia do usuário, o que facilita a busca.

O Instagram enviou uma nota para o site norte-americano Mashable comentando o assunto brevemente com a mensagem de que "está sempre testando formas de aprimorar a experiência do usuário com o Instagram". Ainda não se sabe quando o recurso chegará para iOS ou será implementado de fato na versão final do aplicativo. De qualquer maneira, os usuários de redes sociais comemoraram.

Gente do céu agora no Instagram da pra ver quem te segue — Kethelyn Fernanda (@kethelyn___) 19 de setembro de 2017

Instagram FINALLY rolling out the “follows you” feature. Slowly though. About time. — Mohammed Arjumand (@Arjumentry) 20 de setembro de 2017