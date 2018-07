Instagram Com nova função, amigos poderão fazer lives juntos sem estarem no mesmo lugar.

O aplicativo de compartilhamento de fotos e vídeos Instagram anunciou nesta quarta-feira, 9, que está testando uma nova função que deixa os usuários realizarem transmissões ao vivo com amigos à distância. Por enquanto, os testes estão sendo feitos com um pequeno grupo de usuários, mas o recurso deve ser liberado a todos nos próximos meses.

Ele vai permitir que, durante uma transmissão, uma pessoa convide um amigo para participar do vídeo ao vivo. Quando o convite for aceito, a tela se divirá e a outra pessoa começara a transmitir simultaneamente do smartphone dela. Para quem acompanha os vídeos, nada muda.

Por meio da função, também será possível adicionar e remover seus amigos a qualquer momento, o que cria novas possibilidades para a rede social, como o surgimento de programas de entrevistas ou de comédia.

O Instagram tem, atualmente, mais de 700 milhões de usuários em todo o mundo, sendo mais de 45 milhões de usuários somente no Brasil. Nos últimos tempos, a rede social tem ampliado o número de recursos para atrair novos usuários e manter os atuais mais tempo conectados ao app. Entre os recursos adicionados recentemente, está o recurso Stories, que permite compartilhar fotos e vídeos que desaparecem em 24 horas. A equipe do aplicativo também tem lançado diversos filtros, de olho na tecnologia de realidade aumentada.