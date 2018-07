Reuters

O Instagram vai oferecer um mecanismo de segurança adicional para suas contas. Nesta terça-feira, 16, o aplicativo de compartilhamento de fotos começou a habilitar a autenticação em duas etapas para seus usuários. Isso quer dizer que será possível atrelar um número de celular para cada perfil.

Como já acontece em contas do Gmail e do Facebook, o novo recurso vai solicitar que o usuário forneça um número de telefone ao acessar seu perfil na rede social. Sempre que alguém tentar entrar nesta conta por um dispositivo desconhecido, alterar senha ou o e-mail atrelado à conta, será necessário inserir um código que é enviado automaticamente via mensagem de texto para o número de celular cadastrado. Esta segunda etapa de ativação deve tornar as contas mais seguras.

A presença de celebridades e grandes marcas no Instagram tornam a rede social um alvo bastante visado por invasores. Recentemente, a cantora Taylor Swift e a apresentadora Kris Jenner ficaram com suas contas temporariamente inacessíveis por falhas de segurança.

Por enquanto, apenas contas nos Estados Unidos estão recebendo a atualização. O Instagram ainda não divulgou quando o recurso estará disponível para todos os usuários.