O presidente do Instagram, Adam Mosseri, confirmou nesta semana que a rede social está desenvolvendo um novo recurso para os usuários: a opção de salvar publicações de Stories como rascunho. A ferramenta ganhou algumas imagens de desenvolvedores no Twitter e, em um post, foi confirmada pelo executivo.

A função seria integrada na tela de saída de um Stories, quando a publicação não é concluída. Ao tentar fechar a tela, o usuário terá a opção de "salvar rascunho", além das atuais opções de descarte e de voltar para a publicação.

Algumas imagens vazadas mostram que a ferramenta está bem avançada em seu desenvolvimento e os rascunhos devem aparecer na barra inferior, juntamente com as outras opções de publicação do Instagram.

Apesar da confirmação de que a rede social está trabalhando no recurso, Mosseri não indicou quando a ferramenta estaria disponível nem deu mais detalhes sobre a novidade.