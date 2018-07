Leia mais Instagram ganha vídeo ao vivo para competir com Twitter e Snapchat

O Instagram anunciou mais uma novidade nesta segunda-feira, 28: a partir desta data, o aplicativo da rede social de fotos vai avisar aos usuários quando alguém salvar (através de uma impressão de tela, ou "print screen) uma imagem de uma mensagem efêmera ou de uma transmissão ao vivo feita pelo aplicativo – as funções anunciadas recentemente chamadas Instagram Direct.

A ideia do Direct é que apenas o outro usuário veja a imagem – apenas uma vez, pois depois da visualização a publicação é apagada do sistema do Instagram. Portanto, se alguém fizer isso com as suas publicações, você vai saber.

É mais uma função que o Instagram "pega emprestado" do Snapchat – o próprio Instagram Direct, que têm mensagens que se apagam após serem lidas pelo destinatário, é um recurso que o Snapchat têm há tempos.