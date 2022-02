Reuters Melhores jogadores do mundo jogam Gran Turismo com inteligência artificial da Sony

A Sony anunciou nesta quarta-feira que criou uma agente de inteligência artificial chamada Gran Turismo Sophy (GT Sophy) que conseguiu superar os melhores jogadores do simulador de corrida de carros Gran Turismo.

Para aprontar GT Sophy para a disputa, diferentes unidades da Sony reuniram pesquisa sobre inteligência artificial, um simulador hiper realista de corrida e infraestrutura para treinamento da máquina, afirmou a empresa.

GT Sophy primeiro competiu com quatro dos melhores pilotos de Gran Turismo em julho, processou os dados da corrida e superou os humanos em uma nova prova em outubro.

"Precisou de cerca de 20 PlayStations ligados simultaneamente por cerca de 10 a 12 dias para treinar GT Sophy para a corrida do zero a um nível super humano" disse Peter Wurman, diretor da área de inteligência artificial da Sony nos Estados Unidos e líder do projeto que desenvolveu GT Sophy à Reuters.

Programadores de inteligência artificial já foram usados para derrotar humanos em jogos como xadrez, Mahjong e Go, mas a Sony afirmou que a dificuldade em fazer um piloto bem sucedido é a tomada de muitas decisões em tempo real.

A Sony quer aplicar o que aprendeu com GT Sophy em outros jogos de sua plataforma PlayStation.

"Há muitos jogos que representam diferentes desafios para inteligência artificial e queremos começar a trabalhar sobre estes problemas", disse Wurman.