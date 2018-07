Reuters Na Coreia do Norte, poucas pessoas têm acesso à intranet no país

E se a internet no Brasil fosse restrita a apenas 28 sites? Na Coreia do Norte, um dos países mais isolados do mundo, esta é a triste realidade. Um erro de configuração no principal servidor do país revelou que existem 28 sites registrados com o domínio ".kp", usado para representar páginas da Coreia do Norte. A título de comparação, existem mais de 140 milhões de sites com o domínio ".com" e ".net" no mundo.

A descoberta foi feita pelo engenheiro de segurança Matt Bryant, que publicou os dados vazados no GitHub, plataforma usada por desenvolvedores para compartilhar códigos.

O vazamento traz um interessante vislumbre de como é a vida online dos norte-coreanos, uma vez que a população não tem acesso a sites de outros países. Os sites disponíveis incluem páginas de receitas, de viagens, de uma instituição de caridade para pessoas idosas, uma central de notícias da agência coreana e mesmo um site parecido com uma rede social. Alguns domínios estão fora do ar e apenas um deles é comercial.

A lista de sites, por outro lado, não inclui aqueles disponíveis na intranet do país, que está disponível para um seleto grupo de norte-coreanos e é inacessível a partir da internet global.