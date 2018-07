Robert Galbraith/Reuters Em setembro do ano passado, Yahoo culpou hackers patrocinados por governos de roubar dados de 500 milhões de usuários

O ataque que já era considerado a maior falha de segurança de uma rede de computadores do mundo acabou de ficar ainda maior. A Verizon, que adquiriu o Yahoo no início deste ano, divulgou ontem que um ciberataque previamente divulgado afetou todas as 3 bilhões de contas do Yahoo no mundo.

No ano passado, o Yahoo havia divulgado que 1 bilhão de contas haviam sido invadidas no ciberataque ocorrido em 2013. Três meses antes de divulgar essa informação, o Yahoo havia informado que um segundo ataque, em 2014, teria afetado 500 milhões de usuários.

Os ladrões digitais conseguiram acesso a dados como nomes, datas de nascimento, nú- meros de telefones e senhas que estavam escondidas sob códigos fáceis de se decifrar.

Acesso. Os criminosos também obtiveram respostas a perguntas de segurança e a endereços de e-mail armazenados pelos usuários que precisam se reconectar às suas contas – tratase de uma informação valiosa quando a intenção é entrar em diferentes contas de um mesmo usuário. O dado pode ajudar especialmente quando o alvo dos hackers são computadores governamentais.

O Yahoo foi vendido para a Verizon por um total de US$ 4,48 bilhões em junho deste ano. No entanto, o acordo quase foi cancelado após a descoberta das falhas de segurança, o que levou a Verizon a reduzir a oferta pelo Yahoo em US$ 350 milhões em relação ao valor originalmente combinado.

Depois da conclusão da aquisição, o Yahoo foi combinado com outra marca decadente de internet, o AOL, que a Verizon havia comprado em 2015. Ago- ra, as duas empresas fazem parte de uma nova divisão da Verizon, chamada Oath.

O fato de investigadores não terem descoberto toda a extensão do ataque ao Yahoo antes da conclusão da venda para a Verizon é visto com desconfiança por especialistas.

Depois que o Yahoo descobriu que 1 bilhão de contas haviam sido alvo do ataque, não seria muito difícil concluir que a invasão havia sido generalizada. “Eu não sei como o Yahoo conseguiu se safar com essa”, afirmou Jay Kaplan, um ex-funcionário do Departamento de Defesa dos Estados Unidos.

Em um comunicado divulgado ontem, a Verizon afirma que o investimento feito no Yahoo está permitindo que a empresa “tome medidas para melhorar a segurança oferecida a seus usuários”.