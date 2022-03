Apple / Divulgação Veja a comparação do novo smartphone da Apple com o iPhone 12 mini

Em seu primeiro evento no ano, a Apple anunciou o novo modelo do iPhone SE, o celular de “baixo” custo da empresa. Com atualizações em seus recursos, o smartphone teve um aumento de até 40% em seu valor, custando R$ 5,7 mil em sua versão mais cara (de 256 GB). O preço cresceu tanto que começou a esbarrar no valor do modelo mais barato do iPhone 12, o iPhone 12 mini de 64 GB, que custa R$ 5,5 mil. Assim, uma certa dúvida começou a pairar no ar: vale mais a pena investir no modelo mais caro do iPhone SE 2022 ou na versão mais barata do iPhone 12 mini, celular lançado em 2020? É uma disputa acirrada, sem respostas definitivas.

Os preços se equivalem porque há uma diferença enorme no espaço para fotos, vídeos, jogos e aplicativos. A versão mais cara do iPhone SE tem 256 GB, e oferece muito mais conforto do que os 64 GB da versão básica do iPhone 12 mini. Quando olhamos para a versão mais barata do iPhone SE 2022 (64 GB) ou a mais cara do iPhone 12 mini (R$ 256 GB), a comparação torna-se quase impossível no quesito preço: o primeiro sai por R$ 4,2 mil, enquanto o segundo sai por R$ 6.954. Para ficar na faixa dos R$ 5,5 mil algumas escolhas precisam ser feitas.

Apple / Divulgação iPhone 12 mini, da Apple

Apesar de ser “mini”, o iPhone 12 mini tem tela uma polegada maior do que o irmão mais novo. São 5,7 polegadas contra 4,7 polegadas. Para quem procura mais espaço, o mini é a pedida. Em qualidade de imagem, ele também é o vencedor - com certa folga. Apesar de recém lançado, o SE mantém o painel de LCD, tecnologia usada há muitos anos pela empresa. Já o 12 mini utiliza um painel de Oled, tecnologia mais nova que garante mais contraste e qualidade de cores. Para completar, o 12 mini tem resolução mais alta: são 2.340 x 1.080 pixels contra 1.334 x 750 pixels do SE.

Em relação ao design, o SE mantém o mesmo visual do iPhone 7, aparelho lançado em 2016. Ou seja, ele vai ter cara de aparelho mais antigo, mesmo tendo componentes internos mais novos. Já o iPhone 12 mini está mais alinhado com o visual recente dos aparelhos da Apple, com o entalhe no topo da tela. Claro, design é uma questão de gosto, mas ele também impacta nos recursos disponíveis do telefone.

O SE é desbloqueado por leitura de digital, por meio do botão Home (um baita clássico da Apple). Já o 12 mini tem desbloqueio por reconhecimento facial. Em tempos de máscara, o desbloqueio digital oferece maior velocidade, já que a leitura facial da Apple não é capaz de detectar o acessório. Agora que entramos na fase da flexibilização isso pode mudar.

O trunfo do SE

Até aqui, o mini parece levar vantagem, mas o SE tem uma arma secreta: o seu processador. Ele foi equipado com o chip A15, o mesmo processador da família do iPhone 13. O chip é 10% mais poderoso que o seu antecessor, o A14, segundo a Apple. Além de mais potente, o A15 deve garantir uma vida útil maior ao SE, pois trata-se do chip para celulares mais recente da empresa.

O iPhone 12 mini leva o chip A14, mas pode compensar a desvantagem no quesito memória: são 4 GB contra 3 GB do rival. Ambos têm suporte às redes 5G, uma das novidades do SE 2022.

Câmeras e bateria

Seguindo para as câmeras, o mini parece levar vantagem novamente. Na traseira, o SE tem apenas uma lente grande angular de 12 MP, enquanto seu adversário tem conjunto duplo de 12 MP, com uma lente grande angular e outra ultra angular. Na frontal há empate: ambas têm uma única lente de 12 MP.

A Apple reconhece que o hardware da câmera do SE é o mesmo de dois anos atrás, mas garante que seu novo processador e outras melhorias de software são capazes de produzir imagens melhores. Ainda assim o SE, não tem o modo noturno, recurso para tirar fotos em ambientes de baixa luminosidade. O recurso não apenas está presente no mini, como funciona muito bem. Vitória do mini aqui.

Sobre o tempo fora da tomada, o iPhone 12 mini tem bateria de 2.227 mAh. Ainda não é possível saber sobre a bateria do SE, mas o site 9to5Mac especula que ela tenha 1.821 mAh. Apesar da diferença, a Apple garante que ambas oferecem 15 horas de carga para assistir vídeo e 10 horas de streaming. Isso pode ser atingido por atualizações no software e, principalmente, por melhorias no composto químico da bateria. Porém, ainda são necessários mais testes para saber quem leva melhor nesse quesito.

Quem ganha?

O iPhone SE 2022 em sua versão mais cara tem dois grandes trunfos: o processador A15, novinho em folha, e muito espaço de armazenamento (256 GB). Já o iPhone 12 mini na sua versão mais barata (64 GB) leva vantagens na tecnologia da tela e na câmera. Por isso a decisão é difícil: vale a pena ter menos espaço com uma câmera melhor? Vale comprar um design antigo com um processador novo? A Apple criou uma equação difícil, na qual prevalecem as necessidades de cada usuário.

Veja abaixo a comparação de especificações.