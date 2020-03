Aly Song/Reuters Em pouco tempo, a nota relativa do app DingTalk foi de 4.9 para 1.0

Com a epidemia de coronavírus na China, alunos das escolas do país foram orientados a ficar em casa e estudar à distância pelo aplicativo DingTalk, desenvolvido pela gigante chinesa Alibaba. Os estudantes, porém, não ficaram muito contentes com a ideia de estudar em casa e descobriram uma alternativa para "resolver" a situação: derrubar o aplicativo da App Store, a loja de aplicativos da Apple. A informação é do site TechNode.

A estratégia para atingir o feito foi simples: os alunos perceberam que se um número considerável de pessoas atribuísse uma nota muito baixa a um aplicativo, a App Store retirava a plataforma do ar. Assim, praticamente do dia para a noite, a nota relativa do app foi de 4.9 para 1.0, acompanhada de críticas deixadas pelos alunos nos comentários.

De acordo com o TechNode, alguns usuários foram na contramão e começaram a atribuir notas positivas para ajudar o aplicativo chinês a sobreviver.

A reportagem afirma que o presidente executivo da DingTalk, Chen Hang, encarou a situação como uma brincadeira das crianças. "É da natureza das crianças amar brincar. Se eu estivesse no lugar deles e tivesse que ter aulas online todos os dias, provavelmente daria uma revisão de uma estrela também ”, disse Hang.