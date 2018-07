Depois da morte de uma idosa atropelada por um jogador de Pokémon Go , a polícia da cidade de Kasugai, no Japão, registrou a segunda morte envolvendo o game dos "monstrinhos". Desta vez, uma mulher de 29 anos foi atingida por um carro enquanto atravessava a rua em sua bicicleta. O motorista do automóvel estava distraído, segundo a polícia da cidade, ao tentar colocar seu celular para carregar e, assim, continuar a jogar Pokémon Go.

A jovem teria sido atropelada em 11 de agosto, deixando-a em estado de saúde crítico. Após uma piora no quadro geral, a paciente faleceu durante a madrugada desta sexta-feira, 26.

O motorista, um jovem de 26 anos, foi preso. "Pouco antes, eu estava jogando Pokémon Go. Fui carregar meu telefone, e quando eu olhei para frente, aconteceu", disse o motorista no relatório da polícia, de acordo com o site de notícias TBS.

A Niantic, que ainda não se pronunciou sobre este segundo acidente, lançou, recente, uma atualização de Pokémon Go para alertar os jogadores a não jogar enquanto dirigem.

Desde o estreia do jogo no país asiático, já aconteceram 79 acidentes de automóvel e bicicleta vinculados ao Pokémon Go, segundo estatísticas da Agência Nacional de Polícia do Japão.