Reuters Dois robôs do tipo já foram instalados na cidade de Takikawa no Japão

O Japão adotou uma solução inusitada para prevenir ataques de ursos. A cidade de Takikawa instalou nas ruas robôs que imitam lobos e reproduzem até o som dos animais. Segundo autoridades da cidade, desde a implementação dos equipamentos em setembro, não houve mais nenhum registro de ataque de urso na região.

O robô de Takikawa é chamado de Monster Wolf (lobo monstro, em tradução do inglês). De acordo com o jornal britânico The Guardian, até agora a cidade instalou dois deles.

O Monster Wolf tem quatro pernas, uma juba loira e olhos vermelhos assustadores. Quando os detectores de movimento são ativados, o robô mexe a cabeça, pisca seus olhos e emite sons de uivos de lobo.

A fabricante responsável pela máquina se chama Ohta Seiki e vendeu 70 unidades do robô desde 2018.

Autoridades da Takikawa dizem que os ursos ficam mais ativos e perigosos no final de novembro, quando procuram por comida antes de hibernarem.