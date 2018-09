Lindsey Wasson/Reuters Jeff Bezos, criador da Amazon, lança fundo filatrópico para atender famílias e crianças carentes

O fundador e presidente da Amazon, Jeff Bezos anunciou seu mais novo fundo filantrópico, o Bezos Day One Fund. Inicialmente, a organização terá em caixa US$ 2 bilhões destinados a atender famílias em situação de rua e melhorar a escolaridade de crianças de comunidades de baixa renda.

Bezos anunciou a novidade nesta quinta-feira, 13, em sua página oficial no Twitter. Na publicação, o executivo disse que a ideia do fundo só surgiu no ano passado, quando pediu sugestões de abordagens filantrópicas.

“Se a vida das crianças não está melhor que a dos avós delas, alguma coisa está errada”, disse o bilionário no Twitter. “Onde está o bem do mundo e como podemos propagá-lo? Onde estão as oportunidades para melhorar as coisas?”

Parte do fundo irá premiar organizações e grupos cívicos que realizam trabalhos direcionados a atender às necessidades imediatas de famílias em situação de rua, como fornecer abrigo e alimentação.

Outra parte do montante será usada para lançar e operar uma rede de pré-escolas de alta qualidade, com bolsa integral e que aplicará o método de ensino Montessori em comunidades carentes.

Bezos é considerado o homem mais rico do mundo, segundo levantamento feito pela revista Forbes, com fortuna estimada em US$ 160 bilhões. Além da Amazon, ele é dono da empresa de exploração espacial Blue Origin e o jornal The Washington Post.