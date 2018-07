REPRODUÇÃO

A onda de livros escritos por produtores de conteúdo do YouTube, os chamados youtubers, ganhou força depois de sucessos como Muito Mais que Cinco Minutos, escrito por Kéfera, do canal 5inco Minutos. A próxima a chegar às livrarias é Júlia Tolezano — a Jout Jout, do canal JoutJout Prazer — que vai lançar seu primeiro livro, Tá todo mundo mal. Editado pela Companhia das Letras, o livro da youtuber carioca chegará às lojas em maio deste ano.

O lançamento do livro de Jout Jout foi anunciado na noite da última terça-feira, 23, durante evento realizado da Companhia das Letras. A youtuber, que estava presente para falar sobre seu livro, afirmou que ela mesma escreveu o livro — ao contrário do que outras personalidades da web fazem, como o youtuber PC Siqueira, que deverá lançar um livro também pela Companhia das Letras. “Estava fazendo um livro infantil e a editora sempre falava que estava ótimo. Mas não estava”, comentou a youtuber. “Resolvi fazer, então, um livro sobre crises.”

De acordo com informações obtidas pelo Estado, o livro vai reunir uma série de textos reflexivos, em que Jout Jout debate angústias de sua vida e assuntos cotidianos, como família, relacionamentos, insegurança, trabalho e até mesmo sobre o que fazer com sushis que sobram no prato. O livro de Jout Jout deverá ter 200 páginas e terá uma tiragem de cerca de 20 mil exemplares.

Prazer. Jout Jout é uma das principais youtubers no País. Seu canal, o JoutJout Prazer, conta com quase 750 mil inscritos e mais de 80 milhões de visualizações. Ela ganhou popularidade na internet ao abordar temas que são tratados como tabus, como uso de coletor menstrual ou comportamento. O vídeo Não tira o batom vermelho, que defende a liberdade feminina, é o mais popular do canal com quase 2 milhões de visualizações e pode ser assistido abaixo:

Nascida em Niterói, no Rio de Janeiro, Jout Jout tem 25 anos. Depois de desistir do curso de Letras, ela acabou optando por estudar Jornalismo. Depois de formada, ela não se encontrou na profissão e decidiu usar o YouTube, site de compartilhamento de vídeos do Google, para desabafar sobre acontecimentos cotidianos. O canal ganhou popularidade há cerca de um ano.