Um promotor pediu nesta sexta-feira, 28, a prisão por três anos e meio de um blogueiro que jogou Pokémon Go dentro de uma igreja na Rússia. A acusação é de que Ruslan Sokolovsky, de 22 anos, seria culpado por incitar ódio religioso ao jogar o game no local sagrado em agosto de 2016.

O jovem se filmou jogando o game dentro da igreja de Yekaterinburg, construída no lugar em que o último czar russo e sua família foram mortos em 1918. No vídeo, ele zomba do Cristianismo e compara Jesus a um personagem do jogo.

Durante a filmagem, ele justifica suas ações dizendo que viu uma reportagem indicando que pessoas que fizessem isso poderiam ser multadas ou presas. Logo após o aparecimento do vídeo, promotores públicos já o acusaram e detiveram-no por três meses. Hoje, enquanto aguarda a sentença final, que deve sair dia 11 de maio, Sokolovsky está em prisão domiciliar.

Durante o pedido de sentença, o promotor disse à corte que “não via razão para isentar o réu da responsabilidade”. Ele ainda acrescentou que suspender a sentença criaria a impressão de impunidade.

O jovem, ao assistir o vídeo do promotor pedindo a sentença, disse estar em choque e afirmou que não se considera “um extremista, talvez um idiota, mas de nenhuma maneira um extremista”.

O caso do jovem é semelhante ao da banda de punk Pussy Riot, cujas integrantes foram presas em 2012 também sob acusações de incitação ao ódio religioso após protestarem na catedral de Moscou contra o presidente Vladimir Putin.