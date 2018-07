Pixabay Instagram adiciona recurso para recomendar publicações no Feed de Notícias dos usuários.

Pela primeira vez na história, os jovens americanos vão estar mais presentes no serviço de mensagens Snapchat do que no Facebook ou no Instagram, segundo estudo da consultoria eMarketer publicado nesta terça-feira, 22.

De acordo com o levantamento, o Snapchat (conhecido por suas mensagens efêmeras) vai ter 40,2 milhões de usuários que têm entre 12 e 24 anos – metade dos usuários do aplicativo estará nessa faixa de idade.

Ele vai superar o Facebook, com 38 milhões de usuários americanos ativos (que usam o serviço ao menos uma vez por mês) e o Instagram, que também pertence à empresa comandada por Mark Zuckerberg: 26,3 milhões.

O principal problema para o Facebook está na faixa de 12 a 17 anos, em que o número de usuários nos EUA deve cair 3,4% neste ano em relação a 2016, quando houve recuo de 1,2%, de acordo com a consultoria eMarketer.

Essa perda de espaço entre os mais jovens ajuda a explicar porque a rede social deve ter um crescimento modesto no número total de usuários nos EUA: 2,4%. Segundo a eMarketer, os principais beneficiados serão Snapchat e Instagram.

"Vemos adolescentes e adultos jovens migrando para Snapchat e Instagram. Ambas as plataformas são bem-sucedidas porque estão mais em sintonia com a sua forma de se comunicar, ou seja, com os conteúdos visuais", diz o analista Oscar Orozco.

A pesquisa de mercado prevê também que a quantidade de usuários do Snapchat nos EUA crescerá 25,8%, para 79,2 milhões. Esse número será impulsionado pelos jovens de 18 a 24 anos, que devem aumentar para 24,4 milhões (19,2% em relação ao ano passado), mais numerosos do que no Facebook, que somará 23,5 milhões.

O Instagram deve alcançar 22,1 milhões participantes entre 18 e 24 anos.