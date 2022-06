Brendan McDermid/Reuters Spotify pode estar testando "modo karaokê"

Para quem gosta de soltar a voz no karaokê, chegou a hora de abalar as estruturas do Spotify. A plataforma pode estar testando um "modo karaokê", recurso que altera o volume das vozes nas músicas, exibe as letras e atribui uma nota ao final.

O rumor sobre o modo karaokê surgiu com um usuário do Reddit, que postou supostas imagens do serviço no fórum. Nos prints, é possível ver uma ferramenta chamada Sing Along (ou Cante junto), que oferece três opções para o volume das vozes em uma canção: desativado, menos voz e mais voz. Segundo o usuário do Reddit, ele encontrou o recurso pelo app de Mac na aba de recursos experimentais.

O Spotify não confirmou a chegada do recurso, mas evidências apontam que a companhia tem tecnologia para isso. A empresa pesquisa algoritmos de desmixagem, sistemas de inteligência artificial (IA) que separam os instrumentos de uma música e permite a manipulação independente de volumes - é tecnologia parecida com a usada no documentário 'Get Back', sobre os Beatles. Especialistas apontam que a grande questão do recurso é ter acordos por direitos autorais.

Outro componente essencial de um karaokê é a exibição das letras das canções. Nesse quesito, o Spotify está mais avançado já que desde novembro do ano passado todos os usuários têm acesso a um recurso do tipo.